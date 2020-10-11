Армения нанесла ракетные удары по Мингячевиру, ракеты сбиты - Генпрокуратура Азербайджана

ВС Армении в ночь на 11 октября нанесли ракетные удары по городу Мингячевир, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

"Противник подверг ракетному обстрелу Мингячевир, расположенный в 100 километрах от линии фронта, нацелившись на крупнейшую на Южном Кавказе Мингячевирскую ГЭС", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ракеты обезврежены силами ПВО азербайджанской армии. Прокуратура проводит необходимые следственные мероприятия по осмотру места происшествия.

А.Мамедов