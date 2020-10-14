Минобороны Азербайджана опровергло потерю штурмовика Су-25 в Карабахе

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о том, что якобы штурмовик Су-25 был сбит армянскими ВС в Карабахе.

«Сегодня армянская сторона в очередной раз распространила дезинформацию о том, что якобы азербайджанский Су-25 был сбит. Официально заявляем, что средства ВВС Азербайджана в боевых операциях в Карабахе не задействованы, ни один самолет не поднимался в воздух», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.

Х.Насирзаде