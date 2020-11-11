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Регион 11.11.2020 13:11

Турецкая лодка столкнулась с греческим танкером в Средиземном море, четыре рыбака погибли

Столкновение турецкой рыбацкой лодки с шедшим под флагом Греции танкером в Средиземном море привело к гибели четырех человек, сообщает в среду турецкое издание Daily Sabah.

"Четверо человек с турецкой рыбацкой лодки, которая столкнулась с танкером с греческим флагом у турецкого побережья Средиземного моря, найдены мертвыми", - говорится в сообщении издания в твиттере.

Всего в лодке было пять рыбаков. После столкновения с ним, лодка перевернулась, а рыбаки пропали. Ведется поисково-спасательная операция.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛОДКА, СТОЛКНОВЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]