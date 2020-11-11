Турецкая лодка столкнулась с греческим танкером в Средиземном море, четыре рыбака погибли

Столкновение турецкой рыбацкой лодки с шедшим под флагом Греции танкером в Средиземном море привело к гибели четырех человек, сообщает в среду турецкое издание Daily Sabah.

"Четверо человек с турецкой рыбацкой лодки, которая столкнулась с танкером с греческим флагом у турецкого побережья Средиземного моря, найдены мертвыми", - говорится в сообщении издания в твиттере.

Всего в лодке было пять рыбаков. После столкновения с ним, лодка перевернулась, а рыбаки пропали. Ведется поисково-спасательная операция.