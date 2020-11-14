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Регион 14.11.2020 11:52

В РФ новый антирекорд по числу заражений коронавирусом - 22,7 тыс. случаев за сутки, 391 умерший

СCуточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ обновил очередной антирекорд и составил 22 тыс. 702 случая, умер за сутки 391 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 тыс. 702 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 730 (25,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Рост заболеваемости коронавирусом начался в РФ в сентябре, и усилился в октябре.

6 ноября впервые была преодолена планка в 20 тыс. новых случаев. 13 ноября число заразившихся за сутки приблизилось к 22 тыс.

Наиболее высокое количество заболевших регистрируется в Москве: за минувшие сутки в российской столице было выявлено 6 тыс. 427 новых случаев.

По данным оперштаба, общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в столице за весь период превысило 500 тыс.

За сутки в Москве по выздоровлению выписаны 4 тыс. 423 человека, скончались 69 пациентов.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 903 тыс. 253 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период скончались 32 тыс. 834 человека, количество выписанных составило 1 млн 425 тыс. 529 в том числе 18 тыс. 626 выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 444 тыс. 890.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 67,9 млн тестов на COVID-19, из них 601 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 452 млн. 680 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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