В РФ новый антирекорд по числу заражений коронавирусом - 22,7 тыс. случаев за сутки, 391 умерший

СCуточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ обновил очередной антирекорд и составил 22 тыс. 702 случая, умер за сутки 391 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 тыс. 702 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 730 (25,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Рост заболеваемости коронавирусом начался в РФ в сентябре, и усилился в октябре.

6 ноября впервые была преодолена планка в 20 тыс. новых случаев. 13 ноября число заразившихся за сутки приблизилось к 22 тыс.

Наиболее высокое количество заболевших регистрируется в Москве: за минувшие сутки в российской столице было выявлено 6 тыс. 427 новых случаев.

По данным оперштаба, общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в столице за весь период превысило 500 тыс.

За сутки в Москве по выздоровлению выписаны 4 тыс. 423 человека, скончались 69 пациентов.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 903 тыс. 253 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период скончались 32 тыс. 834 человека, количество выписанных составило 1 млн 425 тыс. 529 в том числе 18 тыс. 626 выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 444 тыс. 890.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 67,9 млн тестов на COVID-19, из них 601 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 452 млн. 680 человек.