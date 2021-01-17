Найдены тела двух членов экипажа затонувшего у берегов Турции российского сухогруза - источник

Спасатели обнаружили тела двоих моряков, погибших при крушении российского сухогруза Arvin у берегов Турции, сообщил "Интерфаксу" источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

"Тела двоих погибших найдены и подняты на борт спасательного катера", - сказал источник.

Пятерых членов экипажа удалось спасти, продолжаются поиски восьми моряков.