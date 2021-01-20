Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0562 RUR   0.023 GBR   2.3125 TRY   0.2277

Цена на нефть

18.01 $/bbl   WTI 52.17 -0.19 Brent 54.75 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.01.2021 22:37

Пакистан испытал баллистическую ракету средней дальности, способную нести ядерное оружие

Пакистан в среду провел успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen-III, сообщили вооруженные силы страны.

"Целью летных испытаний была проверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения", - отмечается в сообщении.

По словам пакистанских экспертов, двухступенчатая 19-метровая твердотопливная ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной головной частью весом до тонны. Дальность Shaheen-III составляет 2750 км.

По имеющимся данным, запуск был осуществлен с территории Пакистана по цели в Аравийском море.

С успешным испытанием разработчиков и военных поздравили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан.

Первый испытательный пуск ракеты Shaheen-III был осуществлен весной 2015 года. Ракета, которая является наибольшей по дальности у Пакистана, способна поражать цели на всей территории Индии. В марте 2016 года она была впервые публично продемонстрирована на военном параде в Пакистане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


Похожие новости


Пакистан провел испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд Пакистан провел успешное испытание баллистической ракеты Hatf-II Пакистан успешно испытал крылатую ракету, способную нести ядерный боезаряд Пакистан провел испытание баллистической ракеты Пакистан успешно провел испытание баллистической ракеты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]