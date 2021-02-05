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Дальнее зарубежье 05.02.2021 10:41

"Вакцинный национализм" только продлит пандемию COVID-19 - глава МИД Южной Кореи

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва призвала отказаться от так называемого "вакцинного национализма", когда основные преимущества по вакцинации получают развитые страны.

"Особое значение на данном этапе имеет сдерживание так называемого "вакцинного национализма" и обеспечение справедливых и доступных вакцин против COVID-19 для всех", -заявила Кан Ген Хва во время выступления на форуме по глобальному взаимодействию и расширению прав и возможностей для устойчивого развития.

"Несколько стран, накапливающих вакцины, разрушают это коллективное благо и только продлевают пандемию", - сказала она.

По данным университета Джонса Хопкинса, сейчас в мире зарегистрировано 104 млн. 829 тыс.954 случая заражения COVID-19, скончались 2 млн. 281 тыс.480 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, МИР, ВАКЦИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]