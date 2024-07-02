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02.07.2024 11:40

Кредит наличными от Yelo Bank под 9.5% годовых на ремонт дома

Летний сезон - лучшее время для ремонтно-строительных работ. Если вы давно мечтали обновить свой дом или начать строительство на земельном участке, но вам не хватает средств, воспользуйтесь текущими условиями кредитования от Yelo Bank. До 31 июля кредит наличными в Банке предлагается под 9.5% годовых. В рамках кампании вы можете получить кредит наличными до 50 000 AZN на срок до 59 месяцев без залога и дополнительных страховых расходов. Кроме того, кредит предлагается и на условиях без комиссии. Если вам интересно, вы можете подать заявку на получение кредита, обратившись в любой филиал Yelo Bank, онлайн на официальном сайте yelo.az, а также позвонив в Call-центр 981.

Спешите, потому что время для этого предложения ограничено. При заказе онлайн-кредита средства доставляются в виде карты по адресу бесплатно: https://bit.ly/3VOMYaJ

У вас есть дополнительные вопросы по кредиту наличными (https://www.yelo.az/az/individuals/loans/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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