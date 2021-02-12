AliExpress обязался привести свою торговлю в Европе в соответствие с правами потребителей ЕС

Европейская комиссия с подачи Нидерландов добилась от глобальной торговой площадки AliExpress обязательства соблюдать права потребителей в Евросоюзе.
"Интернет-магазины развиваются сейчас даже быстрее, чем до пандемии (COVID-19), - отметил в четверг в своем заявлении комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. - Мы должны защищать наших потребителей и следить за тем, чтобы все продавцы, работающие на европейском рынке, соблюдали наши правила. Я приветствую шаги AliExpress, направленные на обеспечение этого также и своими деловыми партнерами".
Еврокомиссия и несколько европейских потребительских организаций указали органам по защите прав потребителей на целый ряд несправедливых условий и практик на онлайн-рынке, которые используют торговцы, в основном из Китая. AliExpress обязался соблюдать права потребителей ЕС.
Изменения касаются права на отказ, а также юридических гарантий, например, в отношении дефектных товаров, также со стороны зарегистрированных на площадке торговцев. Онлайн-площадка повысит прозрачность в представлении предложений и цен. В частности, она обязуется предупреждать потребителей о том, что могут потребоваться дополнительные расходы, связанные с таможенным оформлением.
AliExpress также обязался сделать свои "Общие положения и условия" более понятными для потребителей в соответствии с требованиями законодательства ЕС не позднее 1 мая 2021 года.
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