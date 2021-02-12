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Дальнее зарубежье 12.02.2021 03:12

AliExpress обязался привести свою торговлю в Европе в соответствие с правами потребителей ЕС

Европейская комиссия с подачи Нидерландов добилась от глобальной торговой площадки AliExpress обязательства соблюдать права потребителей в Евросоюзе.

"Интернет-магазины развиваются сейчас даже быстрее, чем до пандемии (COVID-19), - отметил в четверг в своем заявлении комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. - Мы должны защищать наших потребителей и следить за тем, чтобы все продавцы, работающие на европейском рынке, соблюдали наши правила. Я приветствую шаги AliExpress, направленные на обеспечение этого также и своими деловыми партнерами".

Еврокомиссия и несколько европейских потребительских организаций указали органам по защите прав потребителей на целый ряд несправедливых условий и практик на онлайн-рынке, которые используют торговцы, в основном из Китая. AliExpress обязался соблюдать права потребителей ЕС.

Изменения касаются права на отказ, а также юридических гарантий, например, в отношении дефектных товаров, также со стороны зарегистрированных на площадке торговцев. Онлайн-площадка повысит прозрачность в представлении предложений и цен. В частности, она обязуется предупреждать потребителей о том, что могут потребоваться дополнительные расходы, связанные с таможенным оформлением.

AliExpress также обязался сделать свои "Общие положения и условия" более понятными для потребителей в соответствии с требованиями законодательства ЕС не позднее 1 мая 2021 года.

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Тэги: ЕС, ALIEXPRESS, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]