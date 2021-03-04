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Дальнее зарубежье 04.03.2021 11:17

ЕС осудил убийство в Афганистане трех женщин-журналисток

Европейский союз ожидает тщательного расследования произошедшего во вторник убийства трех афганских журналисток и подтверждает решимость поддерживать средства массовой информации и свободу слова в Афганистане.

"Вчерашнее убийство в Джелалабаде трех работниц СМИ - Мурсал Вахеди, Шахназ Раофи и Садьи Садат - в результате зверских запланированных нападений лишило жизни трех молодых женщин, принесло горе их семьям, друзьям и коллегам", - заявил в среду официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Он напомнил, что в декабре в Афганистане была убита тележурналистка Малала Майванд.

"Эти покушения еще раз показывают, насколько уязвимо и опасно положение работников СМИ в Афганистане, особенно женщин", - говорится в заявлении.

Представитель ЕВС отметил тенденцию к росту числа систематических целенаправленных убийств журналистов, правозащитников, представителей гражданского общества и государственных служащих. В 2020 году в результате нападений погибли 1200 гражданских лиц - на 45% больше, чем 2019 году.

"Талибан по-прежнему несет ответственность за большинство жертв среди гражданского населения и целенаправленных убийств, совершаемых либо напрямую, либо в результате нарушений прекращения огня", - отмечается в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, УБИЙСТВО, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]