ЕС осудил убийство в Афганистане трех женщин-журналисток

Европейский союз ожидает тщательного расследования произошедшего во вторник убийства трех афганских журналисток и подтверждает решимость поддерживать средства массовой информации и свободу слова в Афганистане.
"Вчерашнее убийство в Джелалабаде трех работниц СМИ - Мурсал Вахеди, Шахназ Раофи и Садьи Садат - в результате зверских запланированных нападений лишило жизни трех молодых женщин, принесло горе их семьям, друзьям и коллегам", - заявил в среду официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Он напомнил, что в декабре в Афганистане была убита тележурналистка Малала Майванд.
"Эти покушения еще раз показывают, насколько уязвимо и опасно положение работников СМИ в Афганистане, особенно женщин", - говорится в заявлении.
Представитель ЕВС отметил тенденцию к росту числа систематических целенаправленных убийств журналистов, правозащитников, представителей гражданского общества и государственных служащих. В 2020 году в результате нападений погибли 1200 гражданских лиц - на 45% больше, чем 2019 году.
"Талибан по-прежнему несет ответственность за большинство жертв среди гражданского населения и целенаправленных убийств, совершаемых либо напрямую, либо в результате нарушений прекращения огня", - отмечается в заявлении.
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