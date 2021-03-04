Facebook отменяет запрет на политическую рекламу

Социальная сеть Facebook в четверг отменит свой запрет на политическую рекламу, объявленный в ноябре 2020 года, сообщила компания.
"Мы ввели этот временный запрет после выборов (в США) в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений после Дня выборов", - написала компания в своем блоге в среду.
Частично запрет на публикацию политической информации был снят в декабре перед вторым туром выборов в Сенат Джорджии.
Решение о полной отмене запрета на рекламу было принято в тот же день, когда демократы в Палате представителей и в Сенате опубликовали совместное заявление с призывом положить этому конец.
Компания Google, которая ввела аналогичный запрет в связи с выборами в США, на прошлой неделе отменила это решение.
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