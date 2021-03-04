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Дальнее зарубежье 04.03.2021 12:16

Facebook отменяет запрет на политическую рекламу

Социальная сеть Facebook в четверг отменит свой запрет на политическую рекламу, объявленный в ноябре 2020 года, сообщила компания.

"Мы ввели этот временный запрет после выборов (в США) в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений после Дня выборов", - написала компания в своем блоге в среду.

Частично запрет на публикацию политической информации был снят в декабре перед вторым туром выборов в Сенат Джорджии.

Решение о полной отмене запрета на рекламу было принято в тот же день, когда демократы в Палате представителей и в Сенате опубликовали совместное заявление с призывом положить этому конец.

Компания Google, которая ввела аналогичный запрет в связи с выборами в США, на прошлой неделе отменила это решение.

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Тэги: FACEBOOK, ПОЛИТИКА, РЕКЛАМА, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]