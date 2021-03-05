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Дальнее зарубежье 05.03.2021 09:27

ЕС ставит цель укрепить свое социальное измерение к 2030 году

Европейская комиссия (ЕК) предложила в четверг два документа, призванные укрепить и развить социальное измерение Европейского союза, наметив цели в области занятости и социальной защиты к 2030 году.

"Наше экономическое восстановление должно быть инклюзивным, справедливым и с высокой занятостью. Вот почему Комиссия предлагает масштабную повестку дня реализации Европейской опоры социальных прав и предлагает государствам-членам активно поддержать занятость на этапе восстановления после кризиса COVID-19", - заявил исполнительный зампред ЕК Валдис Домбровскис.

Исполнительная коллегия ЕС предложила План действий по Европейской опоре социальных прав, включающий цели в области занятости, профессиональных навыков и социальной защиты. Второй документ - Рекомендация по эффективной и активной поддержке занятости после кризиса COVID-19 (EASE).

В Плане действий установлены три основные цели, которые должны быть достигнуты ЕС к 2030 году. Во-первых, не менее 78% людей в возрасте от 20 до 64 лет должны иметь работу. Во-вторых, ежегодно программами обучения должны быть охвачены не менее 60% взрослого населения. В-третьих, число жителей ЕС, находящихся под угрозой бедности или социальной маргинализации, должно быть сокращено, по крайней мере, до 15 миллионов.

В Рекомендации EASE выделены три элемента: создание стимулов для найма и поддержка предпринимательства; возможности повышения квалификации и переподготовки; усиление помощи со стороны служб занятости. Для финансирования EASE государства-члены получат средства из Фонда восстановления и устойчивости ЕС и Европейского социального фонда плюс.

Социальный саммит ЕС в Порту, который Португалия как страна-председатель Совета ЕС организует в мае, будет посвящен "усилению социального измерения Европы для решения задач справедливого, инклюзивного и устойчивого восстановления, а также перехода к зеленым и цифровым технологиям", сообщается в пресс-релизе ЕК.

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Тэги: ЕС, СОЦСФЕРА, ЗАДАЧИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]