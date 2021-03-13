Пострадавшие при крушении Ан-26 в Алматы находятся в реанимации

Два человека из разбившегося Ан-26 в Алматы находятся в реанимационном отделении, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе городской клинической больницы N4.

"Оба в реанимации. Врачи занимаются ими. Пока другой информации нет", - сказал собеседник.

В свою очередь, в пресс-службе городского управления общественного здоровья сообщили, что "состояние обоих пострадавших тяжелое".

"Состояние у обоих тяжелое. Оба в реанимации, оказывается медицинская помощь. (...) У обоих травмы, переломы", - сказал собеседник.

Связь с военным самолетом Ан-26 пропала в субботу в 17:20. В 17:25 от диспетчерской службы алматинского аэропорта поступила информация о том, что в 17:22 военный самолет Ан-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в городском аэропорту.

По данным МЧС, четыре человека погибли, двое доставлены в больницу. На месте работали 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы, а также 45 человек, 15 единиц техники ДЧС Алматы и Алматинской области, службы аэропорта, Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана, службы спасения "109".

Возгорание самолета было ликвидировано в 18:02.