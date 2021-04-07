Пашинян предлагает построить новую АЭС в Армении с участием в России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции в республике.
"Я надеюсь, сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями, и в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможности строительства новой атомной электростанции в республике Армения", - сказал Пашинян в начале переговоров с Путиным.
Он отметил, что вопросы экономического сотрудничества очень важны для Армении.
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