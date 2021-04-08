В Сирии есть погибшие и раненые среди гражданского населения из-за артиллерийских ударов из подконтрольных Турции районов

Пять мирных жителей погибли, еще шесть, включая двух детей, ранены в провинции Алеппо в Сирии из-за артиллерийского обстрела из районов, которые контролирует армия Турции, сообщили российские военные.

"7 апреля 2021 года в результате артиллерийских ударов, нанесенных с территории районов, подконтрольных вооруженным силам Турции, по населенным пунктам в округе Тель-Рифъат провинции Алеппо погибло пять мирных жителей. Ранения получили шесть человек, включая двух детей", - сказали в российском центре по примирению враждующих в сторон в Сирии.