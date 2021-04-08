Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0182 RUR   0.0221 GBR   2.3396 TRY   0.208

Цена на нефть

07.04 $/bbl   WTI 59.77 0.44 Brent 63.16 0.42

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.04.2021 13:33

В Сирии есть погибшие и раненые среди гражданского населения из-за артиллерийских ударов из подконтрольных Турции районов

Пять мирных жителей погибли, еще шесть, включая двух детей, ранены в провинции Алеппо в Сирии из-за артиллерийского обстрела из районов, которые контролирует армия Турции, сообщили российские военные.

"7 апреля 2021 года в результате артиллерийских ударов, нанесенных с территории районов, подконтрольных вооруженным силам Турции, по населенным пунктам в округе Тель-Рифъат провинции Алеппо погибло пять мирных жителей. Ранения получили шесть человек, включая двух детей", - сказали в российском центре по примирению враждующих в сторон в Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ОБСТРЕЛЫ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Почти 60 человек стали жертвами боев на юго-западе Сирии - правозащитники Сирийские войска продолжают военные операции - СМИ Сирийские власти продолжают обстреливать Хомс, число жертв растет, утверждают правозащитники

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]