Байден уверен, что ему удастся провести встречу с Путиным этим летом

Президент США Джо Байден в пятницу выразил уверенность, что у него получится провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в июне этого года.

"Я уверен, что мы сможем это сделать", - сказал Байден в ответ на вопрос журналистов о возможности переговоров с Путиным в этом июне.

"Мы еще не определились с конкретными временем и местом. Мы над этим работаем", - добавил Байден.

Кроме того, Байден заявил, что ситуация с российскими военными близ Украины не может повлиять на его желание провести с Путиным двустороннюю встречу. "К тому же, я заметил, что он отводит войска. Ранее там было больше военнослужащих, (. . .) их там существенно меньше, чем было месяц назад", - отметил американский президент.

Ранее на этой неделе Байден заявил, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.

Бывшие американские чиновники и аналитики среди возможных вариантов места проведения встречи лидеров США и РФ называли столицу Исландии - Рейкьявик, столицу Чешской Республики - Прагу, столицу Словении - Любляну и столицу Азербайджана - Баку.