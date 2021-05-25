Генсек ОБСЕ нанесет пятидневный визит в Украину, посетит Донбасс

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид посетит Украину 26-30 мая, это будет первый ее визит в страну после назначения на должность.

Как сообщает пресс-служба украинского МИД во вторник, в рамках визита Шмид совершит поездку на линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, где ознакомится с политикой безопасности, гуманитарной ситуацией и условиями деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

26 мая Шмид и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведут переговоры, ключевой темой которых станет укрепление роли ОБСЕ в сфере мониторинга ситуации на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. "Они уделят особое внимание деятельности СММ ОБСЕ в Украине и повышению эффективности выполнения ее мандата", - говорится в сообщении.

Вечером 26 мая Кулеба и Шмид проведут совместную пресс-конференцию, которая будет транслироваться в онлайн-режиме.