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Дальнее зарубежье 25.05.2021 19:13

Генсек ОБСЕ нанесет пятидневный визит в Украину, посетит Донбасс

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид посетит Украину 26-30 мая, это будет первый ее визит в страну после назначения на должность.

Как сообщает пресс-служба украинского МИД во вторник, в рамках визита Шмид совершит поездку на линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, где ознакомится с политикой безопасности, гуманитарной ситуацией и условиями деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

26 мая Шмид и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведут переговоры, ключевой темой которых станет укрепление роли ОБСЕ в сфере мониторинга ситуации на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. "Они уделят особое внимание деятельности СММ ОБСЕ в Украине и повышению эффективности выполнения ее мандата", - говорится в сообщении.

Вечером 26 мая Кулеба и Шмид проведут совместную пресс-конференцию, которая будет транслироваться в онлайн-режиме.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ОБСЕ, ВИЗИТ, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]