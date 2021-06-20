Чавушоглу призвал Грецию отказаться от учений в Эгейском море в курортный сезон

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал греческих коллег отказаться от "провокационных действий" в Средиземном море.
"Греции необходимо отказаться от провокационных действий", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по случаю завершения Дипломатического форума в Анталии.
Он также призвал к выработке новых подходов, которые бы помогли решить этот вопрос.
Турецкий министр пояснил журналистам, что между Анкарой и Афинами ранее была достигнута договоренность, что ни одна из сторон в ходе курортного сезона не будет проводить учений в Эгейском море. Между тем, по словам Чавушоглу, греческая сторона уже запланировала учения, таким образом, нарушив договоренности.
Греческая сторона тоже периодически адресует подобного рода претензии к Анкаре. В частности, ранее в июне в Афинах заявили об агрессивных действиях в Эгейском море турецкой береговой охраны в отношении корабля береговой охраны Греции.
В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.
Споры по этой теме спровоцировало и рост военной напряженности между обеими странами: каждая из них стала активнее проводить учения в восточной части Средиземного моря, усиливала там военное присутствие.
В итоге после серии технических встреч между военными Турции и Греции в штаб-квартире НАТО был разработан военный механизм для решения конфликтов в восточном Средиземноморье.
Еще одной проблемой, вызывающей разногласия между Афинами и Анкарой, является борьба против нелегально иммиграции. Греция настаивает на том, чтобы Анкара принимала на свою территорию нелегалов, добравшихся через Турцию на греческую территорию, не имея при этом оснований для получения убежища.
Руководители Греции и Турции провели ряд встреч, чтобы попытаться снизить напряженность в отношения. В частности, недавно переговоры провели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Греции Кириакос Мицотакис.
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