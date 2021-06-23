Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0264 RUR   0.0233 GBR   2.368 TRY   0.1963

Цена на нефть

22.06 $/bbl   WTI 73.06 -0.60 Brent 74.81 -0.09

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 23.06.2021 15:31

Министры стран ЕС обсудят в Баку, Тбилиси и Ереване вопросы сотрудничества на Южном Кавказе

Министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии 25-26 июня посетят страны Южного Кавказа – Азербайджан, Грузию и Армению, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в представительстве Евросоюза в Азербайджане.

«В соответствии с поручением Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля министр иностранных и европейских дел Австрии Александр Шалленберг, министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску 25-26 июня посетят Азербайджан, Грузию и Армению», - отметили в представительстве.

Цель визита - обсуждение перспектив двусторонних отношений с Баку, Тбилиси и Ереваном, поддержка более тесного сотрудничества, как внутри стран Южного Кавказа, так и между ними, используя возможности, доступные в рамках программы «Восточного партнерства».

В ходе визита дипломаты проведут встречи с президентом Азербайджана, с и.о. премьера Армении и премьером Грузии. «Данный визит также будет представлять собой месседж поддержки ЕС трех южнокавказских стран в подготовке к саммиту Восточного партнерства, запланированного на декабрь 2021 года. (…) Визит подчеркнет решимость ЕС продвигать и активно поддерживать устойчивые и всеобъемлющие усилия по разрешению конфликтов», - отметили в представительстве.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РЕГИОН, ВИЗИТ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]