Министры стран ЕС обсудят в Баку, Тбилиси и Ереване вопросы сотрудничества на Южном Кавказе

Министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии 25-26 июня посетят страны Южного Кавказа – Азербайджан, Грузию и Армению, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в представительстве Евросоюза в Азербайджане.
«В соответствии с поручением Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля министр иностранных и европейских дел Австрии Александр Шалленберг, министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску 25-26 июня посетят Азербайджан, Грузию и Армению», - отметили в представительстве.
Цель визита - обсуждение перспектив двусторонних отношений с Баку, Тбилиси и Ереваном, поддержка более тесного сотрудничества, как внутри стран Южного Кавказа, так и между ними, используя возможности, доступные в рамках программы «Восточного партнерства».
В ходе визита дипломаты проведут встречи с президентом Азербайджана, с и.о. премьера Армении и премьером Грузии. «Данный визит также будет представлять собой месседж поддержки ЕС трех южнокавказских стран в подготовке к саммиту Восточного партнерства, запланированного на декабрь 2021 года. (…) Визит подчеркнет решимость ЕС продвигать и активно поддерживать устойчивые и всеобъемлющие усилия по разрешению конфликтов», - отметили в представительстве.
Х.Насирзаде
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