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Дальнее зарубежье 04.07.2021 13:27

Турция начала строить для Украины корвет и поставит Киеву беспилотники Bayraktar - Зеленский

Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 года", - сказал Зеленский во время выступления перед Военно-морскими силами (ВМС) Украины в ходе своего визита в Одесскую область, которое транслировалось на официальной странице Офиса президента в Facebook.

Кроме того, по его словам, вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar, которые передадут украинской морской авиации.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]