На границе с Арменией созданы новые воинские части Погранслужбы Азербайджана

Госпогранслужба Азербайджана сообщила об открытии двух новых воинских частей на границе с Арменией - в Губадлинском и Лачинском районах.

«8 июля на территории Губадлинского и Лачинского районов на азербайджано-армянской госгранице приступили к служебно-боевой деятельности две новые воинские части», - подчеркивается в сообщении ведомства.

Азербайджан вернул контроль над Губадлинским и Лачинским районами в ходе войны с Арменией в Карабахе осенью 2020 года. В целом, в результате войны в Карабахе осенью 2020 года Азербайджан восстановил контроль над границей с Арменией протяженностью 397,6 км.

Э.Шафиев