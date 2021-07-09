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Оборона 09.07.2021 12:11

На границе с Арменией созданы новые воинские части Погранслужбы Азербайджана

Госпогранслужба Азербайджана сообщила об открытии двух новых воинских частей на границе с Арменией - в Губадлинском и Лачинском районах.

«8 июля на территории Губадлинского и Лачинского районов на азербайджано-армянской госгранице приступили к служебно-боевой деятельности две новые воинские части», - подчеркивается в сообщении ведомства.

Азербайджан вернул контроль над Губадлинским и Лачинским районами в ходе войны с Арменией в Карабахе осенью 2020 года. В целом, в результате войны в Карабахе осенью 2020 года Азербайджан восстановил контроль над границей с Арменией протяженностью 397,6 км.

Э.Шафиев

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Тэги: ГРАНИЦА, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]