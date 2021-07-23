Грузия до 2031г направит более $10 млрд на развитие инфраструктуры

Инвестиции в развитие инфраструктуры Грузии в течение 10 лет составят около 32 млрд лари (более $10 млрд по текущему курсу - ИФ), сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации 10-летнего плана развития страны в пятницу.
По его словам, эти средства будут использованы для улучшения дорожной и водной инфраструктуры, строительства магистральных и внутренних дорог и мостов, расширения и реконструкции систем водоснабжения.
"Проекты обновления начнутся во всех 63 муниципалитетах страны", - сказал глава правительства.
О том, что конкретно предстоит сделать министерству регионального развития и инфраструктуры Грузии в рамках 10-летнего плана развития, сообщил на презентации глава ведомства Ираклий Карселадзе.
В частности, по его словам, планируется расширение и модернизация пролегающих через территорию страны международных автомагистралей "Восток-Запад" и "Север-Юг", работы будут полностью завершены к 2030 году. Он отметил, что время в пути от Красного моста (на границе с Азербайджаном) до Сарпи (на грузино-турецкой границе) сократится почти вдвое, а на трассе "Север-Юг" (Военно-Грузинская дорога) будет построен новый участок. Уже начато строительство крупнейшего в регионе тоннеля длиной 9 км, который пройдет под Крестовым перевалом, что не только обезопасит передвижение на этом сложном участке магистрали, но и сократит на один час время пути.
На строительство и реконструкцию дорог в стране, включая сдачу в эксплуатацию к 2030 году 760 км новых трасс, Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии планирует потратить 17 млрд лари. Еще 9 млрд лари будут направлены на расширение и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, остальные средства - на создание 10 новых объектов для размещения отходов, соответствующих европейским стандартам.
Министр отметил, что важные инфраструктурные проекты Грузия реализует при поддержке международных финансовых институтов и стран-партнеров.
Официальный курс на 23 июля - 3,1191 лари/$1.
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