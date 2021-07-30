Лукашенко вернул на доработку представленный ему проект новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с чиновниками из регионов заявил, что вернул на доработку представленный ему проект новой Конституции.

Президент сообщил, что предложенный проект Основного закона назвать проработанным и хорошо подготовленным сложно, сообщает госагентство БелТА в пятницу.

"Замечаний аж на 170 листов Наталья Ивановна с Миклашевичем и Владимир Павлович выкатили президенту (председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко - ИФ), - отметил Лукашенко.

"Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение - пусть люди ознакомятся. И не позже февраля мы проведем референдум", - резюмировал глава государства.

Как сообщалось, Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС) в феврале заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.

В середине марта он подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено было разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.

Комиссия провела 9 заседаний и в результате предложила внести изменения в 59 статей Конституции, включить в нее 16 новых статей, исключить две.

Так, в проекте новой Конституции предлагается повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост президента. Сейчас президентом Белоруссии может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в стране не менее 10 лет непосредственно перед выборами.

Кроме того, предлагается уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.

Среди других новаций - введение нового правозащитного института - уполномоченного по правам человека, а также увеличение срока полномочий парламента с 4 до 5 лет.