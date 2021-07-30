Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0193 RUR   0.0232 GBR   2.3709 TRY   0.2007

Цена на нефть

29.07 $/bbl   WTI 73.62 1.23 Brent 76.05 1.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 30.07.2021 20:40

Лукашенко вернул на доработку представленный ему проект новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с чиновниками из регионов заявил, что вернул на доработку представленный ему проект новой Конституции.

Президент сообщил, что предложенный проект Основного закона назвать проработанным и хорошо подготовленным сложно, сообщает госагентство БелТА в пятницу.

"Замечаний аж на 170 листов Наталья Ивановна с Миклашевичем и Владимир Павлович выкатили президенту (председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко - ИФ), - отметил Лукашенко.

"Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение - пусть люди ознакомятся. И не позже февраля мы проведем референдум", - резюмировал глава государства.

Как сообщалось, Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС) в феврале заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.

В середине марта он подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено было разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.

Комиссия провела 9 заседаний и в результате предложила внести изменения в 59 статей Конституции, включить в нее 16 новых статей, исключить две.

Так, в проекте новой Конституции предлагается повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост президента. Сейчас президентом Белоруссии может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в стране не менее 10 лет непосредственно перед выборами.

Кроме того, предлагается уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.

Среди других новаций - введение нового правозащитного института - уполномоченного по правам человека, а также увеличение срока полномочий парламента с 4 до 5 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, КОНСТИТУЦИЯ, ПРОЕКТ


Похожие новости


После встречи Байдена с Тихановской начнётся давление на союзников Белоруссии на востоке - Лукашенко Вопрос о размещении российских баз в Белоруссии на уровне президентов никогда не обсуждался - Лукашенко Лукашенко заявил, что планирует в пятницу с Путиным обсудить санкции против Белоруссии и России Присоединение Белоруссии к России стало бы подарком Западу - Лукашенко Лукашенко считает жесткие меры против оппозиции жизненно важными для страны Лукашенко считает жесткие меры против оппозиции жизненно важными для страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]