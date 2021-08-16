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Дальнее зарубежье 16.08.2021 09:30

США сократили количество рейсов из Кабула для эвакуации сотрудничавших с ними афганцев

Администрация Байдена сократила количество рейсов из Кабула для афганцев, которые работали с американскими структурами, сообщили CNN три источника, знакомые с ситуацией.

По их информации, в Вашингтоне уделяют приоритетное внимание эвакуации из страны американского персонала. Последний рейс заявителей на получение специальной иммиграционной визы (SIV) для афганцев и их семей, направляющихся в Форт-Ли (штат Виргиния), уже вылетел из Афганистана, сообщили четыре источника.

Неясно, как долго продлится пауза в эвакуации афганских граждан, сообщает телеканал. По состоянию на четверг минувшей недели, как заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс, 1,2 тыс. афганцев и их семей уже были эвакуированы в Америку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНЦЫ, ЭВАКУАЦИЯ, РЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]