США сократили количество рейсов из Кабула для эвакуации сотрудничавших с ними афганцев

Администрация Байдена сократила количество рейсов из Кабула для афганцев, которые работали с американскими структурами, сообщили CNN три источника, знакомые с ситуацией.

По их информации, в Вашингтоне уделяют приоритетное внимание эвакуации из страны американского персонала. Последний рейс заявителей на получение специальной иммиграционной визы (SIV) для афганцев и их семей, направляющихся в Форт-Ли (штат Виргиния), уже вылетел из Афганистана, сообщили четыре источника.

Неясно, как долго продлится пауза в эвакуации афганских граждан, сообщает телеканал. По состоянию на четверг минувшей недели, как заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс, 1,2 тыс. афганцев и их семей уже были эвакуированы в Америку.