Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0229 GBR   2.2733 TRY   0.1334

Цена на нефть

22.11 $/bbl   WTI 76.75 0.81 Brent 79.70 0.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.11.2021 18:16

Глава Orange Ришар приговорен к условному лишению свободы на один год по делу Тапи

Французский суд приговорил главного исполнительного директора французской телекоммуникационной компании Orange Стефана Ришара к условному лишению свободы сроком на один год по давнему делу о незаконных выплатах государства в пользу предпринимателя Бернара Тапи.

Парижский апелляционный суд в среду также постановил Ришару выплатить штраф в размере 50 тыс. евро.

Решение вынесено в рамках так называемого "дела Тапи", затронувшего многих людей, включая и нынешнюю главу Европейского центрального банка Кристин Лагард, на тот момент занимавшую пост министра финансов Франции.

В 1993 году Тапи, бывший владелец футбольного клуба Olympique de Marseille, продал принадлежащую ему долю в Adidas AG при посредничестве государственного банка Credit Lyonnais, против которого он затем выдвинул обвинение в обмане при проведении сделки и потребовал компенсации ущерба. Продажа акций была связана с желанием Тапи занять министерский пост, не совместимый с подобными вложениями.

После долгих разбирательств комиссия судей встала на сторону Тапи и в 2008 году потребовала выплатить ему 420 млн евро.

Лагард, подписавшая документ о выплате компенсации Тапи, в 2016 году была признана виновной в халатности. В отношении Ришара, который был главой администрации Лагард и обвинялся в пособничестве мошенничеству, расследование продолжилось.

В апреле 2019 года прокуратура потребовала наказать Ришара лишением свободы на 3 года, штрафом в размере 100 тыс. евро, а также пятилетним запретом на госслужбу. Однако уже летом парижский уголовный суд оправдал Ришара.

Позднее французские судьи выдвинули новые обвинения против Ришара в участии в сговоре с целью мошенничества за его предполагаемые действия в отношении комиссии судей и ее решения о назначении компенсации Тапи в 420 млн евро.

Ришар в отдельном заявлении отказался признавать свою вину и сообщил, что подаст апелляцию. "Обвинения в соучастии в нецелевом использовании государственных средств совершенно не обоснованы и не подкрепляются какими-либо доказательствами", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]