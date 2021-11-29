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Внешняя политика 29.11.2021 13:49

Президент Алиев отозвал генконсула Азербайджана в Екатеринбурге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Ильгара Искендерова с должности генконсула в Екатеринбурге.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в понедельник.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОНСУЛ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]