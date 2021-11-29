Глава МИД Украины обещает поделиться с партнерами информацией о возможном госперевороте

Украина очень серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном государственном перевороте и поделится ею с партнерами, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мы очень серьезно смотрим на доступную правительству Украины информацию на данном этапе, когда речь идет о потенциальном перевороте в Украине, и мы остаемся чрезвычайно бдительными. Наши правоохранительные органы изучают эту информацию, и мы, конечно, предоставим нашим партнерам обновленную информацию, как только получим ее", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

Кулеба добавил, что, говоря о такой чувствительной информации, как потенциальный переворот, надо быть очень осторожными в формулировках, оценках и позволить правоохранительным органам представить, что они имеют, в должное время.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в минувшую пятницу сообщил, что, по агентурным данным, на Украине мог готовиться государственный переворот 1-2 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова. Ахметов в свою очередь заявил, что информация о якобы втягивании его в госпереворот - это "сплошная ложь".