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Регион 29.11.2021 22:34

Глава МИД Украины обещает поделиться с партнерами информацией о возможном госперевороте

Украина очень серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном государственном перевороте и поделится ею с партнерами, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мы очень серьезно смотрим на доступную правительству Украины информацию на данном этапе, когда речь идет о потенциальном перевороте в Украине, и мы остаемся чрезвычайно бдительными. Наши правоохранительные органы изучают эту информацию, и мы, конечно, предоставим нашим партнерам обновленную информацию, как только получим ее", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

Кулеба добавил, что, говоря о такой чувствительной информации, как потенциальный переворот, надо быть очень осторожными в формулировках, оценках и позволить правоохранительным органам представить, что они имеют, в должное время.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в минувшую пятницу сообщил, что, по агентурным данным, на Украине мог готовиться государственный переворот 1-2 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова. Ахметов в свою очередь заявил, что информация о якобы втягивании его в госпереворот - это "сплошная ложь".

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Тэги: УКРАИНА, ПЕРЕВОРОТ, МИД, ИНФОРМАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]