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СНГ 30.01.2022 17:00

В Беларуси обновлен суточный рекорд заболеваемости COVID-19

В Беларуси в воскресенье установлен новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом.

«За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 2 тыс. 387 пациентов с COVID-19», - сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси в воскресенье.

Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне - 2 тыс. 302 пациента с коронавирусом.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 740 тыс. 988 человек с положительным тестом на COVID-19.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6 тыс. 039 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - проинформировали в Минздраве. По данным на 29 января их было 6 тыс. 024. За сутки скончались 15 пациентов.

С начала пандемии выздоровели 732 тыс. 012 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За сутки выздоровели 2 тыс. 249 пациента.

«За минувшие сутки выполнено 43 тыс. 184 теста. Всего в стране проведено 11 млн 691 тыс. 404 теста», - сообщили в Минздраве Беларуси.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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