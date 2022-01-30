В Беларуси обновлен суточный рекорд заболеваемости COVID-19

В Беларуси в воскресенье установлен новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом.

«За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 2 тыс. 387 пациентов с COVID-19», - сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси в воскресенье.

Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне - 2 тыс. 302 пациента с коронавирусом.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 740 тыс. 988 человек с положительным тестом на COVID-19.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6 тыс. 039 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - проинформировали в Минздраве. По данным на 29 января их было 6 тыс. 024. За сутки скончались 15 пациентов.

С начала пандемии выздоровели 732 тыс. 012 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За сутки выздоровели 2 тыс. 249 пациента.

«За минувшие сутки выполнено 43 тыс. 184 теста. Всего в стране проведено 11 млн 691 тыс. 404 теста», - сообщили в Минздраве Беларуси.