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Внешняя политика 01.02.2022 12:14

Парламент Азербайджана ратифицировал Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией.

Как сообщалось ранее, Шушинскую декларацию 15 июня 2021 года подписали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Азербайджан и Турция согласно Шушинской декларации договорились оказывать взаимную военную помощь на основании Устава ООН при возникновении угроз и рисков для независимости, суверенитета, территориальной целостности одной из сторон.

Согласно декларации, в случае возникновения таких рисков Баку и Анкара будут проводить совместные консультации, выступать с инициативами, направленными на устранение данных рисков и угроз, оказывать взаимную помощь. При этом объем и форма помощи будут определяться посредством проведения незамедлительных обсуждений и совместных мероприятий, Вооруженные силы двух стран будут проводить необходимую координацию.

Кроме этого, в декларации имеется пункт, согласно которому Баку и Анкара будут продолжать совместные усилия для модернизации вооруженных сил двух стран в соответствии с современными требованиями.

Еще одним пунктом декларации является момент, что Азербайджан и Турция поддерживают открытие архивов отдельных стран и расследование историками событий 1915 года в Османской империи. По оценкам Баку и Анкары эти меры позволят прекратить необоснованные претензии Армении к Турции, искажения истории и попыток политизировать факты искажения истории.

Х.Насирзаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, ШУША, ДЕКЛАРАЦИЯ


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