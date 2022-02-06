В Москве за сутки COVID-19 заразились 18,8 тыс. человек

Более 18,8 тыс. подтвержденных за 24 часа случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве, следует из обнародованных на сайте «Стопкоронавирус.рф» данных.

По данным сайта, за сутки в столице РФ заболели 18 тыс. 856 человек, накануне сообщалось о 22 тыс. 444 инфицированных гражданах. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 3 тыс. 588 случаев, или на 15%. За 24 часа были госпитализированы 1 тыс. 426 человек.

Впервые с конца января суточное число заболевших менее 20 тыс.

По информации московского оперштаба по контролю ситуации с коронавирусом, число госпитализаций составляет 7,6% от количества выявленных случаев заболевания. На искусственной вентиляции легких находятся 578 больных.

За сутки коронавирус привел к смерти 81 человека. Общее число скончавшихся достигло в столице 39 тыс. 434.

Выздоровели за сутки 13 тыс. 22 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 млн 34 тыс. 827 человек.

Днем ранее сообщалось о 13 тыс. 840 выписанных и 82 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 6 февраля составляет 2 млн 495 тыс. 891.

Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма «омикрон», который характеризуется большей заразностью.

На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.

В Москве усилены проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе на транспорте.