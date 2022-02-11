Большинство жителей Армении не хотят открытия границы с Турцией

Около 55% жителей Армении против открытия границы с Турцией, свидетельствуют данные исследования армянского представительства Gallup International Association.

"54,6% опрошенных высказались против открытия границы между Арменией и Турцией", - сказал руководитель представительства Арам Навасардян на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, за открытие границы высказались только 6,9% респондентов.

В опросе участвовали 800 человек.

Ранее Армения и Турция начали переговоры по открытию госграницы между странами и установлению дипломатических отношений.