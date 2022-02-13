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СНГ 13.02.2022 14:15

Задержанный вместе с сыном замглавы МВД РФ по делу о взятке арестован на время следствия - источник

Самарский областной суд арестовал на время следствия Игоря Карпова, задержанного вместе с сыном замглавы МВД РФ Денисом Зубовым по делу о взятке, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Суд вынес решение об аресте Карпова»,- сказал собеседник агентства.

Ранее депутат Александр Хинштейн сообщил, что трое представителей нефтебазы «МО ТНП» задержаны в Самаре при попытке дачи взятки.

«В результате спецоперации, проведенной вчера сотрудниками Самарского УФСБ, при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона «МО ТНП». В числе задержанных - сын одного из заместителей Министра внутренних дел РФ», - написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

По словам депутата, сумма в 18 млн рублей предназначалась офицеру ФСБ «за общее покровительство». Кроме того, задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн рублей.

По данному факту самарские следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данным депутата, среди задержанных - сын замглавы МВД, статс-секретаря министерства Игоря Зубова - Денис. Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков.

В свою очередь информированный источник «Интерфакса» подтвердил, что среди задержанных - сын заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, САМАРА, АРЕСТ, ВЗЯТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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