За пост президента Туркменистана н будут бороться 9 кандидатов

В Туркменистане завершился этап выдвижения и регистрация кандидатов на пост президента страны на предстоящих в марте выборах главы государства. Согласно законодательству, кандидаты проводят агитационные встречи с избирателями, сообщается на сайте Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

Во вторник Центризбирком зарегистрировал еще двух кандидатов на высший государственный пост, выдвинутых инициативными группами из Ашхабада и Дашогузского региона. Удостоверения кандидата в президенты получили проректор по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта Хыдыр Нуннаев и председатель регионального комитета Демократической партии Туркменистана Максат Одешов.

На этом регистрация кандидатов завершилась, сообщил сайт Центрзибиркома. Таким образом, на предстоящих 12 марта досрочных выборах президента Туркменистана за голоса избирателей будут соревноваться 9 кандидатов.

От инициативных групп пяти велаятов и Ашхабада ЦИК зарегистрировал 6 кандидатов. Еще 3 кандидата зарегистрированы от демпартии, аграрной партии и партии промышленников и предпринимателей.

Досрочные выборы в Туркменистане назначены на 12 марта, действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов не планирует в них участвовать. 11 февраля туркменский лидер, занимающий должность президента 15 лет, заявил о намерении уступить пост молодому руководителю, оставив за собой лишь должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента).

Из выдвинутых кандидатов безусловным лидером является 40-летний сын президента вице-премьер Сердар Бердымухамедов, выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.