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СНГ 09.03.2022 23:40

ЕЭК проведет расследование импорта шин из КНР на предмет обхода антидемпинговых пошлин

Департамент защиты внутреннего рынка евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал расследование по поводу обхода антидемпинговой меры в отношении ввозимых из Китая грузовых шин.

Поводом для инициации расследования стало заявление производителей Евразийского экономического союза - ОАО «Белшина», АО «Омскшина», АО «Кордиант», ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» и ООО «Нортек», говорится в материалах комиссии.

«В заявлении приведены сведения об обходе действующей антидемпинговой меры в отношении грузовых шин посредством изменения способа поставки (...) путем укомплектования грузовой шины ходовым колесом», - отмечается в документах департамента ЕЭК.

В июне прошлого года коллегия ЕЭК по итогам повторного расследования продлила действие антидемпинговой меры в отношении грузовых шин, происходящих из КНР, до июня 2026 года. Впервые пошлина на ввоз грузовых шин из КНР была установлена ЕЭК в ноябре 2015 года, ее размер составляет от 14,79% до 35,35% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.

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Тэги: ЕАЭС, КИТАЙ, ШИНЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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