Гафарова примет участие в заседании Совета МПА СНГ в Казахстане

Председатель Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова 28-29 марта совершает официальный визит в Казахстан, сообщает пресс-служба парламента.
«В рамках визита Гафарова выступит на заседании Совета МПА СНГ, а также проведет встречи с руководителями других делегаций, которые присоединятся к мероприятиям в Алматы», - отмечается в информации.
Э.Шафиев
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