Второе заседание региональной платформы в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Россия и Иран) пройдет в ближайшее время, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас есть планы по поводу повестки дня на вторую встречу в формате "3+3" (первая встреча состоялась в декабре 2021 года на уровне заместителей министров иностранных дел - ИФ). Встреча должна пройти в ближайшее время, нельзя терять время", - сказал Алиев во вторник в ходе совещания, посвященного итогам первого квартала текущего года.

Президент отметил, что в рамках данной платформы необходимо добиться конкретных результатов, иначе, по словам Алиева, она потеряет свою значимость.

"Мы сторонники реальных результатов. У нас есть очень четкое представление будущего развития региона (Южного Кавказа - ИФ). Мы знаем чего хотим и впредь будем использовать все возможности для достижения наших целей", - подчеркнул президент.

Х.Насирзаде