Ущерб экономике Казахстана от санкций к РФ, повреждения КТК может превысить $660 млн

Ущерб для экономики Казахстана в 2022 году от антироссийских санкций, повреждения терминалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также ситуации на Украине может достичь порядка 300 млрд тенге ($666,4 млн по текущему курсу - ИФ), сообщила пресс-служба министерства финансов Казахстана в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Казахстан".
"Антироссийские санкции косвенно повлияют на экономику Казахстана. Общая сумма потерь бюджета в связи с введением санкций в отношении РФ, повреждением нефтеналивных терминалов КТК и ситуацией на Украине могут достигать порядка 300 млрд тенге", - сообщило ведомство.
В Минфине отметили, что потери, в частности, ожидаются из-за снижения экспорта продукции казахстанских компаний в Россию, а также российского импорта.
"По предварительным данным, приостановлен экспорт сырья АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" в адрес Магнитогорского металлургического комбината. Отдельные мировые компании из различных отраслей намерены приостановить производство в России и поставки своей продукции в РФ. В связи с закрытием производства и поставок в Россию импорт некоторых товаров из нее в Казахстан будет прекращен, что приведет к потерям по НДС на импорт из РФ", - отмечается в сообщении.
Ожидается также сокращение товарооборота с Украиной.
Сокращение поставок в Россию из стран, применивших санкции, повлияет на снижение ввозных пошлин, распределяемых Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
В Минфине также отмечает, что в Казахстана работают три банка с участием российских инвесторов. Ранее сообщалось, что США включили в санкционные списки ряд компаний группы Сбербанка, в том числе дочерний банк в Казахстане. Объектами блокирующих санкций стали ВТБ и его дочерний ВТБ (Казахстан), российский Альфа-банк и его казахстанская "дочка" (ведет переговоры с инвесторами о продаже).
"В данном секторе также предположительно произойдет снижение деловой активности, что, соответственно, приведет к снижению поступлений в бюджет", - добавили в ведомстве.
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