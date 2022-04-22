Молдова в пятницу передаст Брюсселю документы для вступления в ЕС - премьер

Председатель правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти республики завершили заполнение анкеты для вступления в ЕС и в уже пятницу отправят ее в Брюссель.
"Мы очень усердно работали, и мы все вместе работаем над созданием лучшего документа, которые обеспечат нам статус страны-кандидата. Велась интенсивная работа, и не только в правительстве (...) В анкете есть вопросы, связанные с функционированием парламента, правительства, с тем, как работают законы", - сказала Гаврица журналистам.
Премьер добавила, что уже в пятницу в администрации президента состоится церемония передачи заполненного вопросника представителям делегации ЕС.
Отвечая на вопросы депутатов, она заявила, что вопросник, полученный от делегации Европейской комиссии, не будет опубликован, так как этот документ предназначается для ЕС, отвечает на вопросы Брюсселя.
"Усилия по европейской интеграции будут продолжены. Мы обязаны продолжить реформирование и модернизацию страны, невзирая на трудности и нынешние беспрецедентные вызовы. Кроме того, мы реформируем Комиссию по европейской интеграции", - отметила Гаврилица, возглавляющая комиссию.
Как сообщалось, Молдавия получила анкету Европейской комиссии 11 апреля. Документ включает 369 вопросов. Республика подала заявление о членстве в ЕС 3 марта, вслед за Украиной и Грузией.
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