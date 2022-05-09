Генсек ООН посетит Молдову

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 9-10 мая посетит Молдову с официальным визитом, сообщает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на пресс-секретаря офиса постоянного координатора ООН в Молдове Кристину Давид.

Согласно сообщению, Гутерриш прибудет в Кишинев 9 мая. В первый день своего визита он проведет встречи с президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Натальей Гаврилицей.

10 мая Гутерриш посетит Центр размещения украинских беженцев, расположенный в центре "Молдэкспо".

В представительстве ООН отметили, что это является визитом солидарности с Молдовой, и свидетельствует о стремлении "оказать поддержку республике в преодолении кризисов", связанных с потоком беженцев с Украины.