Генсек ООН призвал прекратить боевые действия на Украине и вернуться к диалогу

Прибывший с визитом в Молдавию генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к прекращению боевых действий на Украине и началу диалога в соответствии с нормами международного права.

"Диалог и сотрудничество, основанные на взаимном уважении, являются основой безопасности в Европе и во всем мире. (...) Нужен диалог, чтобы обсудить договоренности в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Я призываю региональных партнеров поддержать этот процесс в интересах стабильности", - заявил Гутерриш в Кишиневе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей.

Он пообещал предоставить всю поддержку для того, чтобы положить конец боевым действиям на Украине. По его словам, продолжение боевых действий и их "последствия для всего мира огромны, влияние на социально-экономическую ситуацию уже ощущается в Молдавии".

Гутерриш заявил о готовности оказать Молдавии помощь в преодолении трудностей из-за наплыва украинских беженцев.

Отвечая на вопросы журналистов о том, почему он приехал в Кишинев 9 мая, когда отмечается День Победы, Гутерриш сказал, что "это случайное совпадение".

"Визит был запланирован давно. Нынешний визит - это миссия солидарности и благодарности Молдавии. Я приехал, чтобы поблагодарить Молдавию за открытие перед беженцами и за оказанную им помощь. Самый хрупкий сосед Украины принял наибольшее количество беженцев на душу населения. Почти 500 тыс. беженцев въехали в Молдавию с Украины, более 90 тыс. остаются здесь. Это составляет 4% населения страны", - отметил Гутерриш.

Согласно данным МВД Молдавии, с 24 февраля по 8 мая, границу пересекли около 420 тыс. беженцев с Украины. В настоящее время в республике остается около 92 тыс. беженцев, половина из которых - дети. Бюро по миграции и убежищу МВД Молдавии получило более 7 тыс. заявлений на предоставление убежища.

Со своей стороны, премьер Молдавии в связи с приднестровской проблемой заявила, что нет дополнительных признаков угрозы безопасности республики.

"Мы озабочены инцидентами, которые произошли в последнее время в Приднестровье. В то же время мы следим за ситуацией. У нас нет данных об угрозах безопасности республики. Мы используем все дипломатические пути для того, чтобы сохранить мир и стабильность на берегах Днестра", - сказала Гаврилица на совместной пресс-конференции с Гутерришем.

Говоря о сотрудничестве с ООН, она подчеркнула, что Молдавия рассчитывает на поддержку ООН в урегулировании приднестровского конфликта исключительно мирным путем.

"Молдавия использует платформу ООН, чтобы требовать вывода российских войск с территории приднестровского региона нашей страны, а также, чтобы обратить внимание на нарушения прав человека, допущенных в регионе, который контролируется непризнанным режимом", - подчеркнула премьер.

По ее словам, "отражение этих проблем в резолюциях ООН сохраняет приднестровскую проблему в поле зрения международного сообщества". "Мы хотим найти мирное решение приднестровской проблемы таким образом, чтобы это укрепило наше государство и позволит ему развиваться в дальнейшем на благо всех граждан", - заявила Гаврилица.

Отвечая на этот же вопрос, Гутерриш выразил надежду, что "в Молдавии удастся сохранить мир и стабильность". "Я надеюсь, что ответственные лица на двух берегах Днестра проявят ответственность, чтобы сохранить мир и справиться с этими вызовами. Мы выступаем за независимость, суверенитет и территориальную целостность Молдавии", - подчеркнул Гутерриш.

25-27 апреля в Приднестровье стреляли из гранатомета по зданию министерства госбезопасности непризнанной ПМР, несколько взрывов прозвучало на Радиоцентре в поселке Маяк Гриогориопольского района. 6 мая четыре взрывных устройства были сброшены с дронов в районе бывшего аэродрома в селе Воронково Рыбницкого района Приднестровья. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что "взрывы являются результатом внутренних противоречий различных группировок внутри Приднестровья, которые добиваются дестабилизации ситуации". Лидер Приднестровья Вадим Красносельский опроверг эти заявления, подчеркнув, что по предварительным данным расследования, "следы взрывов в регионе ведут в Украину".