Шведский министр обороны полагает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО усилит военный потенциал Северной Европы

Шведский министр обороны Петер Хультквист заявил местному радио, что возможное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО укрепит обороноспособность Северной Европы.

"Если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это приведет к тому, что мы будем использовать силу и преимущества каждой стороны, мы будем полностью взаимодополнять друг друга, осуществлять вместе планирование действий", - приводят его слова западные СМИ.

"Если так случится, то вместе мы станем сильнее. Это то, что может случиться, если мы выберем вступление в НАТО", - продолжил он.

В то же время, отмечают СМИ, Хультквист отказался отвечать, поддерживает он или нет присоединение Швеции к НАТО.

СМИ напоминают, что 15 мая Социал-демократическая рабочая партия Швеции должна принять решение по поводу перспектив вхождения Швеции в Североатлантический альянс.

Финский президент Саули Ниинистё, как ожидается, на этой неделе объявит о поддержке возможной заявки Хельсинки на вступление Финляндии в НАТО.

На прошлой неделе премьер Финляндии Санна Марин и премьер Швеции Магдалена Андерсон заявили, что если их страны решат вступить в НАТО, то этот процесс следует провести в ускоренном режиме. Глава МИД Швеции Анн Линде отмечала, что США предоставят гарантии безопасности Стокгольму на время подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс.