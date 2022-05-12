Китай строит в пустыне на западе страны модели кораблей, военной базы для отработки ракетных ударов

КНР возводит в пустыне Такла-Макан (Синьцзян-Уйгурский автономный район) на западе страны модели кораблей и военной базы, предположительно, для тренировки ракетных ударов, сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на Военно-морской институт США (USNI).
Так, USNI, проанализировав данные недавних спутниковых снимков, обнаружил вдоль окраины пустыни в Китае ряд строящихся крупных объектов, включая модели эсминцев и пирсов.
При этом, уточняет SCMP, один из объектов выглядит как военно-морская база. Издание приводит мнение одного из аналитиков с Тайваня, согласно которому эта модель напоминает военно-морскую базу в Суао на северо-востоке Тайваня. Также модели имеют сходство с военной инфраструктурой США на острове Гуам.
Также, как отмечает SCMP, по мнению аналитиков, эти снимки указывают на стремление китайских военных теперь отрабатывать удары противокорабельными ракетами не только по таким крупным целям как авианосцы, но и по кораблям меньшего размера, а также по военным базам.
SCMP пишет, что в ноябре прошлого года спутниковые снимки компании Maxar Technologies зафиксировали примерно в этом районе модель авианосца. В феврале в USNI заявили, что эту цель уничтожили во время ракетного испытания.
Кроме того, в 2017 году американское издание Stars and Stripes сообщало об обнаружении на окраине пустыне Гоби конструкций, вероятно, имитирующих базы США в Японии.
В свою очередь SCMP отмечает, что Китай разработал как минимум две гиперзвуковых противокорабельных ракеты - DF-21D и DF-26. DF-21D называют "убийцей авианосцев", а DF-26 - "Экспрессом на Гуам" благодаря дальности полета до 5 тыс. км - достаточной, чтобы достичь Гуама и расквартированных там сил США.
Литва отзывает посла в РФ с 1 июня и закрывает консульство в Петербурге с 7 июня
Байрамов и Лавров обсудили процессы на Южном Кавказе
Встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы состоится в Москве 16-17 мая
В ЕС рассматривают возможность отсрочки для эмбарго на нефть из РФ из-за позиции Венгрии
Вариант строительства СПГ-терминала в Эстонии определен
Страны ЕАЭС в I квартале увеличили производство сельхозпродукции на 1,6%
В Азербайджане 14 дней нет умерших от COVID-19
В Агдамском районе погиб житель села Чямянли в результате взрыва боеприпасов
Гражданин Азербайджана привлечен к ответственности за участие в НВФ за рубежом - СГБ
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ