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Дальнее зарубежье 12.05.2022 22:00

Китай строит в пустыне на западе страны модели кораблей, военной базы для отработки ракетных ударов

КНР возводит в пустыне Такла-Макан (Синьцзян-Уйгурский автономный район) на западе страны модели кораблей и военной базы, предположительно, для тренировки ракетных ударов, сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на Военно-морской институт США (USNI).

Так, USNI, проанализировав данные недавних спутниковых снимков, обнаружил вдоль окраины пустыни в Китае ряд строящихся крупных объектов, включая модели эсминцев и пирсов.

При этом, уточняет SCMP, один из объектов выглядит как военно-морская база. Издание приводит мнение одного из аналитиков с Тайваня, согласно которому эта модель напоминает военно-морскую базу в Суао на северо-востоке Тайваня. Также модели имеют сходство с военной инфраструктурой США на острове Гуам.

Также, как отмечает SCMP, по мнению аналитиков, эти снимки указывают на стремление китайских военных теперь отрабатывать удары противокорабельными ракетами не только по таким крупным целям как авианосцы, но и по кораблям меньшего размера, а также по военным базам.

SCMP пишет, что в ноябре прошлого года спутниковые снимки компании Maxar Technologies зафиксировали примерно в этом районе модель авианосца. В феврале в USNI заявили, что эту цель уничтожили во время ракетного испытания.

Кроме того, в 2017 году американское издание Stars and Stripes сообщало об обнаружении на окраине пустыне Гоби конструкций, вероятно, имитирующих базы США в Японии.

В свою очередь SCMP отмечает, что Китай разработал как минимум две гиперзвуковых противокорабельных ракеты - DF-21D и DF-26. DF-21D называют "убийцей авианосцев", а DF-26 - "Экспрессом на Гуам" благодаря дальности полета до 5 тыс. км - достаточной, чтобы достичь Гуама и расквартированных там сил США.

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Тэги: КИТАЙ, РАКЕТЫ, ТРЕНИРОВКИ


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