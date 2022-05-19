Глава МИД Швеции назвала конструктивной встречу с замминистра иностранных дел Азербайджана в Стокгольме

Глава МИД Швеции Анн Линде сообщила о проведении в Стокгольме встречи с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым, назвав ее «конструктивной». «Конструктивная встреча с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым, прибывшим в Стокгольм по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией», - написала она в среду в твиттере, назвав обстоятельными обсуждения различных двусторонних и международных вопросов. Р.Керимов

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