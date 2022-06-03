Партия Пашиняна винит оппозицию в столкновениях демонстрантов с полицией

В правящей парламентской фракции Армении - "Гражданский договор" - обвинили оппозицию в провокации, приведшей к столкновениям с полицией.

"Сегодняшнее столкновение между полицейскими и участниками акции является провокацией со стороны организаторов акции. Реваншисты начали бросать камни в направлении полицейских, в результате чего около 20 полицейских доставлены в больницы с телесными повреждениями различной степени", - сообщил секретарь фракции Артур Ованнисян в своей соцсети.

По его словам, ответственность за столкновения лежит на оппозиции и лично вице-спикере, члене партии "Дашнакцутюн" Ишхане Сагателяне.

Ранее в Минздраве сообщили, что по состоянию на 22:30 в различные медцентры госпитализированы 42 человека, из них 22 - полицейские.

Столкновения между оппозиционными демонстрантами и силами полиции произошли у комплекса правительственных дач в центре Еревана, где проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян.