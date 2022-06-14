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Дальнее зарубежье 14.06.2022 19:05

Минэкономики ФРГ заверило в безопасности снабжения страны газом, несмотря на 40-процентное снижение прокачки по "Северному потоку"

Газоснабжение Германии обеспечено, несмотря на заявленное "Газпромом" снижение прокачки по "Северному потоку" на 40%, сообщила во вторник представитель министерства экономики ФРГ.

"Мы наблюдаем за ситуацией и проверяем состояние дел. В настоящее время безопасность снабжения обеспечена", - сказала чиновница.

Ранее во вторник "Газпром" сообщил, что из-за несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens прокачка газа по "Северному потоку" упадет на 40%.

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - сообщил "Газпром".

"Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)", - информировала российская компания.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ,

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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