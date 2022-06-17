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Регион 17.06.2022 16:01

В Тбилиси выразили легкое разочарование рекомендацией Еврокомиссии пока не предоставлять Грузии статус кандидата на вступление в ЕС

В Тбилиси несколько разочарованы рекомендацией Еврокомиссии предоставить Грузии не статус кандидата на вступление в Евросоюз как Украине и Молдавии, а "европейскую перспективу", которая при выполнении ряда обязательств станет основой по получению статуса страны-кандидата.

"Несмотря на то, что статус кандидата не дает стране никаких финансовых или других привилегий, неполучение этого статуса нас немного разочаровало, хотя мы понимаем, что в отличие от Украины и даже Молдовы, мы не принесли на этом этапе обязательные жертвы для получения этого статуса", - сказал в пятницу на брифинге в Тбилиси председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, "для наших европейских партнеров жертвы принесенные Грузией 14 и 30 лет назад уже потеряли актуальность".

Кобахидзе отметил, что предоставление Грузии "европейской перспективы" является шагом вперед, и грузинские власти будут продолжать укреплять демократические институты, развивать экономику и сохранять мир и стабильность в стране.

"Мы надеемся, что выполним взятые обязательства и очень скоро получим статус кандидата на вступление в Евросоюз", - заявил Кобахидзе.

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