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Блинкен собирается на берлинскую конференцию по глобальной продовольственной безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг отправится в Берлин для участия в конференции, посвященной вопросам глобальной продовольственной безопасности на уровне глав МИД, сообщается в пресс-релизе госдепа.

"Госсекретарь Энтони Блинкен 23 июня отправится в Германию, где присоединится к главам внешнеполитических ведомств на берлинской конференции по глобальной продовольственной безопасности", - говорится в документе.

Начало конференции запланировано на 24 июня.

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Тэги: США, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭНТОНИ БЛИНКЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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