Блинкен собирается на берлинскую конференцию по глобальной продовольственной безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг отправится в Берлин для участия в конференции, посвященной вопросам глобальной продовольственной безопасности на уровне глав МИД, сообщается в пресс-релизе госдепа.

"Госсекретарь Энтони Блинкен 23 июня отправится в Германию, где присоединится к главам внешнеполитических ведомств на берлинской конференции по глобальной продовольственной безопасности", - говорится в документе.

Начало конференции запланировано на 24 июня.