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Регион 30.06.2022 23:20

Путин ждет от разведки реалистичных прогнозов без выдачи «желаемого за действительное»

Президент РФ Владимир Путин назвал одним из приоритетов российской Службы внешней разведки (СВР) стратегическое прогнозирование международных процессов.

"И такой анализ должен быть реалистичным, объективным, базироваться на достоверной информации и самом широком круге надежных источников", - сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире СВР РФ по случаю столетия российской нелегальной разведки.

Он подчеркнул, что "нельзя, что называется, выдавать желаемое за действительное".

Запад, по его мнению, попал именно в такую ловушку, потому что в своих действиях исходит из того, что модели либерального глобализма нет никакой альтернативы.

"Коллективный Запад загнал себя в ловушку", - сказал Путин. Это, по его словам, произошло, потому что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния.

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Тэги: ПУТИН, МИР, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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