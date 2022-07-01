Азербайджан и Италия в конце июля проведут заседание МПК

Шестое заседание азербайджано-итальянской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству пройдет 26 июля в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэнерго. Предыдущее, пятое, заседание комиссии состоялось в январе 2020 года в Риме. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Пярвиз Шахбазов. А.Азизов

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