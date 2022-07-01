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Внешняя политика 01.07.2022 11:28

Азербайджан и Италия в конце июля проведут заседание МПК

Шестое заседание азербайджано-итальянской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству пройдет 26 июля в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэнерго.

Предыдущее, пятое, заседание комиссии состоялось в январе 2020 года в Риме.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

А.Азизов

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Тэги: ИТАЛИЯ, МПК, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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