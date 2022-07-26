Алиев расценивает встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси как первый шаг для начала переговоров по мирному договору

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил проведение в Тбилиси (16 июля) встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении как первый шаг в направлении начала переговоров по мирному договору между двумя странами.
Такое мнение Алиев высказал в понедельник в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«25 июля госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Отметив, что США поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, госсекретарь подчеркнул, что позитивно оценивает встречу и прямой диалог министров иностранных дел двух стран в Тбилиси», - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.
Алиев, в свою очередь, «расценил проведение в Тбилиси встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении как первый шаг в направлении начала переговоров по мирному договору между двумя странами». Он сообщил, что Азербайджан уже сформировал состав своей комиссии по подготовке мирного договора и ждет от Армении аналогичного шага.
«Блинкен также выразил готовность США к открытию транспортного сообщения и коммуникаций между Арменией и Азербайджаном и оказанию технической поддержки в этой области», - подчеркивается в информации.
В ходе беседы стороны с удовлетворением отметили значение меморандума о взаимопонимании в энергетической сфере, подписанного 18 июля 2022 года между Азербайджаном и Комиссией Европейского Союза (предусматривает удвоение к 2027 году объема поставок азербайджанского газа в ЕС – ИФ).
«Коснувшись затем гуманитарных вопросов, глава государства подчеркнул, что после первой армяно-азербайджанской войны более 3890 азербайджанцев считаются пропавшими без вести, и привлёк внимание к тому, что, несмотря на неоднократные обращения к армянской стороне, данные о местах массового захоронения не предоставлены. Президент Алиев подчеркнул, что Армения осуществила массовое минирование освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, и после окончания войны более 240 наших граждан погибли либо лишились здоровья в результате разрыва мин», - подчеркивается в информации.
В ходе телефонного разговора Алиев и Блинкен также провели обмен мнениями по перспективам азербайджано-американского сотрудничества.
А.Азизов
Баку и Варшава осенью проведут второе заседание рабочей группы по транспорту и логистике
Цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о выбытии мощностей СП1
Прокачка по "Северному потоку" со среды сократится до 1/5 мощности, из работы выбывает еще один двигатель
Макрон обсудил с министрами процесс подготовки к Олимпиаде 2024 года в Париже
Возбуждено уголовное дело в отношении 7 сотрудников ГПС Азербайджана за контрабанду наркотиков
В Азербайджане за сутки зарегистрирован трехкратный спад заболеваемости COVID-19
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Представители США примут участие в конференции по Афганистану во вторник в Ташкенте - госдеп
Блинкен и Пашинян обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией
Буданов назначен руководителем комитета по разведке - Зеленский
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда
Bakcell - лидер по скорости мобильного интернета в Азербайджане
70% кредитного портфеля Банка Республика направлено на финансирование клиентов из реального сектора
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ