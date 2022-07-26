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Внешняя политика 26.07.2022 02:00

Алиев расценивает встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси как первый шаг для начала переговоров по мирному договору

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил проведение в Тбилиси (16 июля) встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении как первый шаг в направлении начала переговоров по мирному договору между двумя странами.

Такое мнение Алиев высказал в понедельник в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«25 июля госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Отметив, что США поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, госсекретарь подчеркнул, что позитивно оценивает встречу и прямой диалог министров иностранных дел двух стран в Тбилиси», - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

Алиев, в свою очередь, «расценил проведение в Тбилиси встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении как первый шаг в направлении начала переговоров по мирному договору между двумя странами». Он сообщил, что Азербайджан уже сформировал состав своей комиссии по подготовке мирного договора и ждет от Армении аналогичного шага.

«Блинкен также выразил готовность США к открытию транспортного сообщения и коммуникаций между Арменией и Азербайджаном и оказанию технической поддержки в этой области», - подчеркивается в информации.

В ходе беседы стороны с удовлетворением отметили значение меморандума о взаимопонимании в энергетической сфере, подписанного 18 июля 2022 года между Азербайджаном и Комиссией Европейского Союза (предусматривает удвоение к 2027 году объема поставок азербайджанского газа в ЕС – ИФ).

«Коснувшись затем гуманитарных вопросов, глава государства подчеркнул, что после первой армяно-азербайджанской войны более 3890 азербайджанцев считаются пропавшими без вести, и привлёк внимание к тому, что, несмотря на неоднократные обращения к армянской стороне, данные о местах массового захоронения не предоставлены. Президент Алиев подчеркнул, что Армения осуществила массовое минирование освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, и после окончания войны более 240 наших граждан погибли либо лишились здоровья в результате разрыва мин», - подчеркивается в информации.

В ходе телефонного разговора Алиев и Блинкен также провели обмен мнениями по перспективам азербайджано-американского сотрудничества.

А.Азизов

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